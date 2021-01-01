لبنان على صفيح ساخن.. مظاهرات وقطع طرق بمناطق متفرقة



مظاهرات في لبنان مظاهرات في لبنان



يعيش لبنان علي صفيح ساخن قد ينفجر ما بين عشية وضحاها حيث أقدم عدد من المواطنين المحتجين بعد ظهر اليوم الجمعة علي قطع عدد من الطرقات في مناطق مختلفة شرق لبنان وشماله وجنوبه وفي جبل لبنان.



وجاءت تلك التظاهرات احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.



في الجنوب :

قد يعجبك أيضا...

تظاهر عدد من المحتجين وسط ساحة تقاطع ايليا في مدينة صيدا، حيث اشعلوا الاطارات، فيما قطع آخرون الطريق على اوتوستراد الناعمة جنوب بيروت.وفي شمال :قطع عدد من المحتجين طريقا عاما بالاطارات المشتعلة .وفي منطقة البقاع شرق لبنان :قام عدد من المحتجين بقطع طريق عام الفرزل - ابلح في إطار الاحتجاجات .من جهة أخرى ، احتج عدد من المحتجين على قطع اوتوستراد البالما في طرابلس اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية.ويشار الي ان لبنان تشهد منذ الثلاثاء الماضي احتجاجات شعبية بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة حيث تخطي عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية، شملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.وشارك في هذه الاحتجاجات مواطنون من كافة الأعمار والمناطق والطوائف و استمرت الاحتجاجات متفرقة يوم أول أمس الأربعاء.وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 10000 ليرة لبنانية، إلى ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين.