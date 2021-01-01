بالفيديو| الصين تكشف عن قطار بسرعة 620 كيلومتر في الساعة

كشفت الصين عن نموذج أولي لقطار مغناطيسي معلق سريع، يمكنه التحرك بسرعة 620 كيلومتر تقريبا في الساعة.
ويبدو القطار خلال حركته السريعة وكأنه يطفو على المسار الممغنط الذي يسير عليه، وهي التقنية المعروفة باسم الموصلية الفائقة، عندما تقترب المقاومة الكهربائية من الصفر تقريبا عند تبريدها إلى درجة حرارة منخفصة للغاية.
ويبلغ طول نموذج القطار الذي تم الكشف عنه 21 مترا، وتنوي الشركة المطورة له أن ترتفع بسرعته حتى 800 كيلومتر في الساعة، ويتوقع أن يكتمل القطار ويدخل إلى الخدمة في خلال 3 إلى 10 سنوات.
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