هواوي تركز على الحوسبة السحابية والسيارات الذكية لزيادة عائداتها

اتجهت هواوي Huawei للتركيز على تطوير التقنيات الخاصة بمزارع الخنازير، بعد انخفاض مبيعات هواتفها الذكية تحت تأثير العقوبات الأمريكية عليها.
وتعمل هواوي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مزارع الخنازير، وكذلك التنقيب عن الفحم، كمصادر إضافية للحصول على عائدات.
وتعد الصين أكبر دول العالم في تربية الخنازير، وفيها نصف الخنازير الحية في العالم تقريبا، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مزارع الخنازير ورصد الأمراض وعلاجها.
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