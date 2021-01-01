

هواوي تركز على الحوسبة السحابية والسيارات الذكية لزيادة عائداتها هواوي تركز على الحوسبة السحابية والسيارات الذكية لزيادة عائداتها

اتجهت هواوي Huawei للتركيز على تطوير التقنيات الخاصة بمزارع الخنازير، بعد انخفاض مبيعات هواتفها الذكية تحت تأثير العقوبات الأمريكية عليها.



وتعمل هواوي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مزارع الخنازير، وكذلك التنقيب عن الفحم، كمصادر إضافية للحصول على عائدات.





وتعد الصين أكبر دول العالم في تربية الخنازير، وفيها نصف الخنازير الحية في العالم تقريبا، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مزارع الخنازير ورصد الأمراض وعلاجها.

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وشهدت مبيعات هواوي من الهواتف الذكية انخفاضا بنحو 42% في الربع الأخير من عام 2020، بسبب القيود المفروضة عليها بخصوص حظر استخدامها للتقنيات الأمريكية، والرقاقات المعتمدة عليها.وتوقعت تقارير أن ينخفض إنتاج هواوي من الهواتف الذكية خلال العام الجاري إلى 60%، ولذلك تبحث هواوي عن تنويع مصادر دخلها، بما في ذلك الحوسبة السحابية وتطوير المركبات الذكية والتقنيات القابلة للارتداء، كما يوجد لديها خطط لإنتاج سيارة ذكية.