كشف تقرير صحفي عن رد فعل المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي، بعد طرده أمام أنقرة جوجو، في المباراة التي أقيمت، أول أمس الأربعاء، ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري التركي، وانتهت بخسارة جالاتا سراي 2 - 1.
وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مصطفى محمد في الدقيقة 57 بعد ضربه لاعب أنقرة جوجو بالكوع.
وذكرت شبكة "cnnturk"، أن مصطفى محمد قال لزملائه عقب نهاية المباراة:" أنا مندهش بسبب حصولي على البطاقة الحمراء، لم أر أي شخص، وأنا أحاول السيطرة على الكرة".
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التعليقات على أول رد فعل لـ مصطفى محمد بعد طرده أمام أنقرة جوجو
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