مؤسس فرقة الصاعقة 777 .. محطات في حياة اللواء أحمد رجائي عطية

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اللواء أحمد رجائي عطية

رحل عن دنيانا اللواء أركان حرب أحمد رجائي عطية، أحد أبطال حرب أكتوبر، ومؤسس المجموعة ٧٧٧ التابعة لقوات الصاعقة .

وقد شارك الفقيد في خروب مصر المعاصرة كحرب ٥ يونيو ١٩٦٧ ونصر أكتوبر ١٩٧٣؛ كما أنه كان مشهود له بأنه بارع في عمليات "خلف خطوط العدو" وله العديد من القصص البطولية التي نفذها طوال مشواره العسكري.

كما أن الفقيد مؤسس صلاح الصاعقة في الجزائر؛ كما أنه أنشأ جناح المخابرات في مدرسة المخابرات .

اغتيال يوسف السباعي
بعد اغتيال المفكر الكبير يوسف السباعي؛ أمر الرئيس الراحل محمد أنور السادات القوات المسلحة بتشكيل وحدة مقاومة الإرهاب الدولي؛ وقام المشير الجمسي وزير الدفاع الأسبق بالاتصال باللواء أحمد رجائي وقال له إنه يعطي مهلة ٦ أشهر لتأسيسها؛ وقام بالفعل بتأسيسها في ٣ أشهر فقط.

شاعر وأديب
كان اللواء أركان حرب أحمد رجائي عطية، مُحب للشعر والأدب؛ ولديه العديد من الكتب والمؤلفات؛ كما أن الشعر والأدب كان عنصرا رئيسيا في مسيرة حياته.

المصدر: elbalad

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