مؤسس فرقة الصاعقة 777 .. محطات في حياة اللواء أحمد رجائي عطية

رحل عن دنيانا اللواء أركان حرب أحمد رجائي عطية، أحد أبطال حرب أكتوبر، ومؤسس المجموعة ٧٧٧ التابعة لقوات الصاعقة .
وقد شارك الفقيد في خروب مصر المعاصرة كحرب ٥ يونيو ١٩٦٧ ونصر أكتوبر ١٩٧٣؛ كما أنه كان مشهود له بأنه بارع في عمليات "خلف خطوط العدو" وله العديد من القصص البطولية التي نفذها طوال مشواره العسكري.
كما أن الفقيد مؤسس صلاح الصاعقة في الجزائر؛ كما أنه أنشأ جناح المخابرات في مدرسة المخابرات .
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