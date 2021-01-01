نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي ورشة عمل بعنوان "رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي"، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين بعلوم الفضاء، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
واستعرضت الدكتورة رشا غنيم القائم بأعمال رئيس معمل أبحاث الفضاء - خلال فعاليات الورشة - القدرات والإمكانات المتميزة للمعهد في أبحاث الفضاء، وأهم الأقسام والوحدات الموجودة به.
من جانبه.. ألقى الدكتور مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء محاضرة عن "الرصد البصري للأقمار الصناعية والحطام الفضائي" تناولت الطرق المختلفة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، مع التركيز على طريقة رصد الأقمار الصناعية باستخدام التلسكوبات البصرية، كاشفا عن بعض نتائج الأرصاد عن الأقمار الصناعية التي تم رصدها مؤخرًا باستخدام التلسكوب البصري بالقطامية.
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التعليقات على آليات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في ورشة عمل بمعهد الفلك
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