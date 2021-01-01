أثار رامي عباس، وكيل أعمال نجم مصر وليفربول الإنجليزي، "محمد صلاح" جدلًا كبيرا، بعد مباراة الريدز وتشيلسى فى الجولة 27 من الدورى الإنجليزى والتى انتهت بفوز "البلوز" بنتيجة 1 صفر"
ونشر " الكولومبي رامي عباس" تغريدة عبر موقع "تويتر" دون أن ينطق بكلمة واحدة، بعدما نشر نقطة (.) تركزت التعليقات بشكل أساسي على مستقبل لاعب منتخب مصر مع ليفربول الإنجليزي.
أجري الألماني يورجن كلوب تبديلين دفعة واحدة خلال مباراة فريقه ليفربول أمام تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين امس على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
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التعليقات على تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح لانتهاء قصة الفرعون مع ليفربول
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