

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الامريكية اليوم الجمعة، خلال حركة التداولات الصباحية في البنوك لليوم الجمعة الموافق 5-3-2021، إذ بلغ متوسط سعر الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري في السوق المحلي للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفقًا لآخر التحديثات في السوق المحلي.



علي المستوي العالمي، سجل سعر صرف الدولار أعلى مستوى أمام الين خلال سبعة أشهر، ليرتفع إلي الدولار إلى 107.09 ين وهو أعلى مستوى منذ يوليو من العام الماضي، كما جرى تداول سعر العملة الامريكية قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الفرنك السويسري لتسجل 0.9191 فرنك سويسري قرب أعلى مستوى منذ نوفمبر.

كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3955 دولار بينما جرى تداول اليورو عند 1.2057 دولار معوضا خسارة 0.24 بالمئة تكبدها في الجلسة السابقة.



وفي التقرير التالي نستعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخري التحديثات البنكية والمصرفية.

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سعر الدولار اليوم الجمعةأظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأمريكية استقرارها أمام الجنيه المصري، ليسجل في مصرف ابوظبي الاسلامي للشراء عند مستوي 15.78 جنيه وللبيع 15.69، وفي بنك المشرق سجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، كما استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.66، اما في بنك عودة فسجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64.سعر الدولار اليوم في البنوككما تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية الجنيه اليوم دتخل بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 15.63 جنيه وللبيع 15.73، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62، وفي بنك الامارات دبي الوطني فسجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61، وفي البنك الاهلي المتحد انخفض الدولار ليسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61.كما حقق مستوي سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم ارتفاعًا خلال التداولات الصباحية، ليسجل في بنك كريدي أجريكول للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.6، وفي البنكك التجاري الدولي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، كما ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريفي الدولي للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64.