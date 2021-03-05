

وزير الطاقة السعودى يؤكد تمديد خفض إنتاج النفط الطوعى لنهاية أبريل وزير الطاقة السعودى يؤكد تمديد خفض إنتاج النفط الطوعى لنهاية أبريل

قال وزير الطاقة السعودى اليوم الخميس إن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعى البالغ مليون برميل يوميا، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا.



وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان لمؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء أوبك+ "لسنا على عجلة من أمرنا... نتوخى الحذر،" مضيفا أن السعودية ستقرر متى تنهي خفض الإنتاج الطوعي "فى الوقت المناسب لنا".