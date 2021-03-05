

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 5 مارس أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 5 مارس

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس 2021



وتتراوح أسعار الطماطم من ما بين 1 و 1.75 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1 إلى 2.2 جنيه، والبصل من 2.50 إلى 5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من٣ إلى ٦جنيهات، والفاصوليا ما بين ٥ إلى ١٣ جنيه، والفلفل الرومي بـ4.50 جنيه، والثوم بـ27 جنيهًا والبسلة 3 إلى 5 جنيه.



أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين 1.5 و3 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.50 إلى 3.50 جنيهات، والملوخية 6 إلى 9 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 16 جنيه