تعرف على خريطة المحاور المرورية الجديدة الجارى تنفيذها بالجيزة

آخر الأخباراخبار منوعة › تعرف على خريطة المحاور المرورية الجديدة الجارى تنفيذها بالجيزة

صورة الخبر: تعرف على خريطة المحاور المرورية الجديدة الجارى تنفيذها بالجيزة
تعرف على خريطة المحاور المرورية الجديدة الجارى تنفيذها بالجيزة

تنفذ محافظة الجيزة عددا من المحاور المرورية الجديدة بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة من خلال خطة ورؤية حضارية لتطوير محاور الحركة الرئيسية وشبكة الطرق بهدف حل الاختناقات المرورية التى يعانى منها عدد من القطاعات.

ويعرض "اليوم السابع" قائمة بمشروعات الطرق الجارى تنفيذها بالمحافظة.
1- يتم تنفيذ محور محمد أنور السادات ( ترسا سابقا) كأحد المحاور المرورية لشارع الهرم.
2- محور المنصورية وكورنيش المريوطية .
3- يتم تنفيذ أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين تنفيذً للخط التنظيمي به.
5- هدف هذه المحاور إحداث طفرة مرورية وخلق مجتمع حضاري يتماشى مع المخطط العام لتطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير .
6- تم تطوير شارع المحولات للربط بين شارعى الأهرامات وترسا .
7- تم رصف عدد كبير من الطرق الموازية لشارع الأهرام المقرر غلقه بسبب خط المترو.
8- يتم تنفيذ محور الملك عبد الله للربط بين دائرى الوراق ودائرى المنيب.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على خريطة المحاور المرورية الجديدة الجارى تنفيذها بالجيزة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15280

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager