

أنت لا تعرف رائحة أنفاسك .. اختبار يكشف لك الحقيقة أنت لا تعرف رائحة أنفاسك .. اختبار يكشف لك الحقيقة

قد تؤثر تفاصيل بسيطة سلبًا على حياتنا الاجتماعية وصولًا إلى إفساد العلاقاتنا الشخصية، رغم أنها تفاصيل قد لا يلتفت إليها معظم الناس؛ فالروائح الكريهة، كرائحة التعرق أو رائحة الفم الكريهة قد تُنفر منك الآخرين، وتسلبك ثقتك بذاتك.



عمليًا لكل منا مخاوفه تجاه رائحة فمه، ولكل لحظات تهتز فيها ثقته تجاهها، كاللحظات التي تلي الاستيقاظ، أو تناول وجبة غير اعتيادية.



و نظرًا لما يُعرف بالتكيف الحسي أي تعود جهازنا العصبي على المستقبلات الدائمة، قد يصعب على البعض الالتفات إلى رائحة أنفاسه؛ إذ تتلاشى قدرتنا على تمييزها المألوفة مع مرور الوقت، لكن الفرصة لاختبار أنفاسك قبل أن تصل إلى الآخرين لا تزال قائمة.

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كيف تختبرهاليس غريبًا أن تملأ الاعلانات الترويجية للحلول المؤقتة لرائحة الفم الكريهة الأجواء كالعلكة ومساجحيق المنتول وغيرها؛ إذ يعاني واحدا من كل 4 أشخاص حول العالم من هذه المشكلة ذات العواقب الوخيمة على الثقة بالنفس والعلاقات.لكن الفرصة لا تزال قائمة لاختبار رائحة فمك قبل أن تصل إلى الآخرين، عبر الطرق التالية:اختبار معصم اليديينتلك الطريقة المتداولة في إعلانات العلكة ، وأفلام المراهقين، فعن طريق اختبار معصم اليد يمكنك معرفة ما إذا كانت رائحة فمك كريهة أم لا، فقط العق معصم يديك ثم اتركه حتى يجف لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر ثوان ثم قم بشمه؛ فنقل أملاح الكبريت المسببة للرائحة الكريهة من لسانك إلى جلدك سيعزز قدرة جهازك العصبي على شمها بشكل أكثر وضوحًا ودقة.اختبار هاليميتر لدى طبيب الأسنانأداة قياس هاليميتر هي أداة يستخدمها طبيب الأسنان لقياس تركيز جزيئات الكبريتيد في النفس واللعاب، وهي أكثر الطرق دقة وصدقًا لاختبار رائحة النفس الكريهة.القطن وخيوط الأسنان وسائل فعالةفقط استخدم قطعة قطنية صغيرة؛ لمسح الجزء الخلفي من اللسان واسكشف لونها واستنشقها أيضًا، واحذر في حال مال لونها للاصفرار، لأن هذا اللون هو مؤشر إنتاج معدلات أعلى من الطبيعي للكبريتيد المسبب للرائحة الكريهة، كما يمكنك اختبارها أيضًا عبر شم خيوط الأسنان بعد .اختبار المرآةتأمل لسانك أمام المرآة ، وإذا كان هناك طبقة بيضاء اللون على لسانك ، فقد يكون لديك رائحة كريهة ناتجة عن تراكم البكتريا.