

احذر «انتفاخ البطن» يشير للإصابة بمرض خطير احذر «انتفاخ البطن» يشير للإصابة بمرض خطير

أوضح أطباء الجهاز الهضمي أن انتفاخ البطن ليس بالضرورة أن يكون بسبب سوء الهضم أو الإفراط في تناول الطعام، بل يمكنه أن يدل على الإصابة بمرض خطير كقصور القلب.



وقال الأطباء لصحيفة "اكسبريس" البريطانية، إن الانتفاخ يمكن أن يشير إلى اضطراب خطير في القلب ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ويؤدي إلى الوفاة.



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أشار موقع "ميديك فوروم"، أن الانتفاخ يمكن أن يكون علامة على فشل القلب الاحتقاني، ما يعني عدم قدرة عضلة القلب على ضخ الدم بكفاءة في جميع أنحاء الجسم".وأشار الخبراء إلى أنه من الممكن التعرف على وجود قصور في القلب في حالة المعاناة من الانتفاخ إذا تمت ملاحظة الأعراض التالية:1 - فقدان الشهية.2 - ضيق في التنفس أثناء الراحة والتعب المستمر والإرهاق السريع.3 - تورم الأطراف مثل "تورم الكاحلين والقدمين بشكل خاص".4 - السعال الليلي والدوخة.5 - فقدان التوازن.في وقت سابق، قال خبراء، إن انتفاخ البطن يشير ليس فقط إلى الإفراط في تناول الأطعمة التي تسبب الغازات، ولكن أيضا ينذر بالإصابة بمرض سرطان الأمعاء.