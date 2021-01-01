كشفت الاجهزة الامنية حقيقة اختفاء فتاتين عن منزلهما بالدقهلية.
تبلغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من شخصين بغياب نجلتيهما "طالبتان" عن المنزل، ولم يشتبها فى غيابهما جنائيًا.
بالفحص تبين أن الفتاتين تربطهما علاقة عاطفية بشخصان تعرفا عليهما من خلال مواقع التواصل الإجتماعى .
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التعليقات على تعرفا على شابين بالفيس بوك.. الأمن يكشف مكان فتاتين الدقهلية المختفيتين
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