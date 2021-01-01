شاهد| اللحظات الأولى بعد خروج قطار الزقازيق عن القضبان قبل محطة مصر



خروج قطار الزقازيق عن القضبان خروج قطار الزقازيق عن القضبان

تنشر بوابة أخبار اليوم، فيديو اللحظات الأولى لخروج القطار رقم 322 القادم من الزقازيق عن القضبان، صباح اليوم الخميس، قبل وصوله محطة مصر.



وكشف مصدر بهيئة السكة الحديد، عن خروج القطار رقم 322 القادم من الزقازيق عن القضبان، صباح اليوم الخميس، قبل وصوله محطة رمسيس.

وقال المصدر لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن الركاب نزلوا من القطار بعد خروجه عن القضبان، لافتًا إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.



وأشار المصدر إلى أنه تم استدعاء الأوناش لإعادة القطار إلى القضبان مجددًا.

