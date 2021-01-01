شاهد.. ملياردير ياباني يختار 8 أشخاص يرافقونه في رحلة إلى القمر .. بشرطين



ملياردير ياباني ملياردير ياباني



أعلن ملياردير ياباني تخصيص ثماني تذاكر لأشخاص من كل أنحاء العالم لمرافقته في رحلة سياحية فضائية حول القمر، من المتوقع أن تنظمها “سبايس اكس” سنة 2023.



بثت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، عبر شاشتها، بأن الفرصة في زيارة القمر ًأصبحت قريبة.. يوساكو مايزاوا ملياردير ياباني يعتزم اختيار 8 أشخاص لمرافقته إلى القمر.



وأشار التقرير، إلى أنه في أول رحلة سياحية فضائية لشركة سبيس إكس عام 2023، ووضع الملياردير الياباني شرطين لمن يرغب في مرافقته إلى القمر (الأول معرفة مجال عمل المتقدمين وما إّن كانت الرحلة إلى القمر ستفيد مجتمعهم أم لا – الشرط الثاني (رغبة المتقدمين في العلم ضمن الفريق ).

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كما أكد التقرير، أن مايزاوا البالغ من العمر 42 عاما، هو مؤسس ورئيس تنفيذي لموقع زوزو الإلكتروني، المتخصص في الملابس العصرية، ويقدر رأسماله بحوالي 3 مليارات دولار.