التعليم العالي تعلن عن منح ببرنامج الدكتوراة فى جامعة ببيزا الإيطالية



جامعة ببيزا الإيطالية جامعة ببيزا الإيطالية



أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة SCUOlA NORMALE DI PISA ببيزا قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمى 2021/2022 ومنها 5 منح مخصصة للدارسين الحاصلين على شهادات جامعية من خارج ايطاليا.



بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.sns.it/en/admissions/phd/how-to-apply-for-the-phd-courses، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.



وكانت قد اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افادت سفارة جمهورية مصر العربية فى نيقوسيا بأن جامعة قبرص تقدم (10)منح دراسية للمرحلة الجامعية الاولى تشمل تحمل نسبة 50% من الرسوم الدراسية الجامعية باللغة اليونانية باستثناء كلية الطب لعام 2021.

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وأوضحت أن بيانات المنحة:-تخصص هذه المنح لمواطنى الدول خارج الإتحاد الأوربى.-مدة الدراسة بالجامعة (4) سنوات بمعدل (8 فصول دراسية ) سوف يتم إنهاء المنحة الدراسية الخاصة به/ بها ولن يتم تقديم أى مساهمة اضافية من اجل إكمال دراسته.- يتعين على الحاصلين على هذه المنح الدراسية الإلتحاق أولًا بدورات اللغة اليونانية لمدة عام فى مدرسة اللغة اليونانية التابعة لجامعة قبرص( على نفقتهم الخاصة) من اجل الحصول على شهادة إتقان اللغة اليونانية (مستوى B2 ) قبل الشروع فى الدراسة الجامعية الخاصة بهم.وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بمتطلبات وشروط الالتحاق يمكن الرجوع للموقع الالكترونى التالى:http://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/UndergraduateOffice/Kritiria_GCE_gr.en._2020.pdfبينما لمزيد من التفاصيل بشأن عملية تقديم الطلبات يمكن التواصل مع ادارة شئون الدراسات الجامعيه ورعاية الطلبه على 35722894021+ أو الايميل التالى :fm@ucy.ac.cy علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.