أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة SCUOlA NORMALE DI PISA ببيزا قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمى 2021/2022 ومنها 5 منح مخصصة للدارسين الحاصلين على شهادات جامعية من خارج ايطاليا.
بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://www.sns.it/en/admissions/phd/how-to-apply-for-the-phd-courses، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.
وكانت قد اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افادت سفارة جمهورية مصر العربية فى نيقوسيا بأن جامعة قبرص تقدم (10)منح دراسية للمرحلة الجامعية الاولى تشمل تحمل نسبة 50% من الرسوم الدراسية الجامعية باللغة اليونانية باستثناء كلية الطب لعام 2021.
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التعليقات على التعليم العالي تعلن عن منح ببرنامج الدكتوراة فى جامعة ببيزا الإيطالية
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