جامعة عين شمس تدعم طلابها بتوفير باقات وخطوط محمول مخفضة



جامعة عين شمس جامعة عين شمس

أتاحت جامعة عين شمس مبادرة لدعم أبنائها الطلاب برعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ، و أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بالتعاون مع كبرى شركات المحمول في مصر ، تواصل شركة محمول توفير الخطوط وباقات الإنترنت لطلاب الجامعة من خلال منافذ البيع الخاصة بها والموجودة في الحرم الجامعي.



أكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس لا تألو جهدًا في تنفيذ كل ما من شأنه تيسير العملية التعليمية على أبنائنا الطلاب خاصة في ظل ظروف الجائحة العالمية، لافتًا أن الحق في التعلم لا تمنعه أية ظروف أو صعوبات بل نعمل دائمًا على تذليلها لضمان تحصيل الطلاب القدر اللازم من التعلم من خلال كافة المنصات التعليمية الإلكترونية التي دشنتها الجامعة و إدارة تطوير التعليم الجامعي والتي كانت سباقة في هذا الصدد.فضلًا عن مساهمة الجامعة في تذليل كل الصعوبات لضمان قيام الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم إلكترونيًا بأداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.



كما ثمّن جهود شركة "محمول" في توفير "خط طالب جامعة عين شمس" ، لافتًا أن هذه المبادرة والتعاون مع كبرى شركات المحمول جاء وفق دراسة متعمقة للسوق المصري للوصول لأفضل العروض التي تحقق مصلحة الطالب أولًا.

