وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد العينين بالقهوة وجل الصبار



وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد العينين وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد العينين



تظهر التجاعيد أسفل العين مع التقدم فى العمر، أو اتباع عادات غذائية خاطئة، وعدم انتظام مواعيد النوم، مما يتسبب فى ظهور التجاعيد، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد العينين، من خلال اتباع عدة طرق والتى نستعرضها فى هذا التقرير.



وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد العينين



القهوة للتخلص من تجاعيد العينين



فوائد القهوة عديدة منها تقليل التجاعيد تحت العين، من خلال تحضير كمية متساوية من مسحوق حبوب البن المطحون ومسحوق الكاكاو ووضع كمية كافية من العسل لعمل عجينة، ثم وضعها تحت العين والوجه، وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه وتجفيفه بمنشفة ناعمة، مع تكرار الوصفة يومياً، وفقاً لما ذكره موقع "byrdie".



جل الصبار للتخلص من تجاعيد العينين

يساعد جل الصبار فى علاج التجاعيد وتنعيم البشرة، من خلال تحضير جل الصبار وعصير الخيار والزبادي، ثم خلط ملعقتين من جل الصبار مع ملعقة واحدة من الزبادي و 4 ملاعق من عصير الخيار، ثم وضع المزيج تحت العينين وعلى الوجه، مع تدليك الوجه بلطف لمدة 10 دقائق، وتركها لمدة 20 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء، ثم غسل الوجه بالماء.

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زيت الزيتون للتخلص من تجاعيد العينينيعتبر زيت الزيتون من ألطف العلاجات المنزلية لتجاعيد العين، من خلال وضع بعض زيت الزيتون على التجاعيد، وتدليكها بلطف وتركها لمدة 10 دقائق، ثم شطفها بالماء مع تكرار الوصفة بانتظام.الزبادي للتخلص من تجاعيد العينينيساعد الزبادي في التخلص من تجاعيد العينين، وترطيب البشرة من خلال تحضير كوب زبادي مع ملعقة من العسل وبضع قطرات من ماء الورد، ثم مزج المكونات معاً لعمل عجينة، ووضعها على الوجه وتحت العينين وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء البارد وتجفيف الوجه بمنشفة ناعمة، ويمكن تكرار الوصفة مرة فى اليوم.زيت جوز الهند للتخلص من تجاعيد العينينفوائد زيت جوز الهند عديدة منها التخلص من تجاعيد العين وترطيب البشرة، من خلال تحضير كمية متساوية من زيت جوز الهند ومسحوق الكركم، ويمكن إضافة كمية بسيطة من زيت اللوز أو زيت البابونج، ثم إضافة القليل من الكركم إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم خلط المزيج ووضعها على التجاعيد والوجه وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء، ويمكن أيضًا استخدام القليل من زيت اللوز أو البابونج مع زيت جوز الهند، وينصح باتباع الوصفة مرة واحدة فى اليوم.الخيار للتخلص من تجاعيد العينيساعد الخيار فى التخلص من تجاعيد العين، من خلال هرس ثمرة خيار وخلطها بالقليل من الزبادى ووضع المزيج حول العينين وعلى التجاعيد وتركه لفترة من الوقت، ثم شطف الوجه بالماء البارد مع تكرار الوصفة مرة أو مرتين فى الأسبوع.