أفكار ديكورات حمامات صغيرة مش هتخليك تحس بصغر المساحة.. ورق الحائط آخر موضة



أفكار ديكورات حمامات صغيرة أفكار ديكورات حمامات صغيرة



يواجه البعض عند تجهيز ديكور غرفة الحمام مشكلة فى اختيار قطع ديكور المناسبة خاصة مع صغر المساحة، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال التعرف على أفكار مختلفة لديكورات حمامات صغيرة، والتى تعتمد على اختيار قطع ديكورات تضيف للحمام مظهرا جماليا دون أن تستغرق مساحة كبيرة منه.



ديكورات حمامات صغيرة ..ورق الحائط

يمكن اختيار ورق حائط مناسب لغرفة الحمام، والذى يفضل أن يحتوى على مناظر طبيعية مثل زهور، مما يساعد على إضافة مظهر جمالى للغرفة وفى نفس الوقت يجعل الحمام يبدو مبهج ومريح للأعصاب، ويفضل أيضاً تركيب خزانة واستبدال المفصلات وتركيب أبواب الجيب مما يساعد على توفير الكثير من المساحة داخل الحمام الصغير، وفقاً لما ذكره موقع " housebeautiful ".





قد يعجبك أيضا...

ديكورات حمامات صغيرة ..تخصيص مكان للدشيمكن أيضاً تخصيص غرفة زجاجية للدش داخل الحمام، للحفاظ على الخصوصية، مع تركيب بلاط لونه أزرق، ومقعد دش من الرخام أنيق صغير لا يستغرق الكثير من المساحة داخل الغرفة.ديكورات حمامات صغيرة..ديكور مزخرفيمكن اختيار قطع ديكور مزخرفة داخل غرفة الحمام الصغير، سواء عند اختيار نجف أو مرايات بإطارات مزخرفة، مما يساعد على إضافة مظهر جمالى داخل الحمام.ديكورات حمامات صغيرة .. ألوان أحاديةويفضل أيضاً طلاء جدران الحمام بألوان أحادية مع إضافة الأسطح الحجرية والمناشف الكلاسيكية المخططة والشمعدان والمرايا المستديرة، مما يساعد على إضافة مظهر جمالى داخل حمامك الصغير.ديكورات حمامات صغيرة .. مرآة كبيرةتساعد المرآة الكبيرة بأشكالها المختلفة على انعكاس الضوء والصورة مما يساعد على الإيحاء باتساع مساحة الحمام، ويفضل إضافة أيضاً أوراق حائط ملونة بألوان فاتحة لتضيف مظهرا جماليا داخل الغرفة.ديكورات حمامات صغيرة..اللون الوردىيساعد اللون الوردى على تحسين الحالة النفسية للإنسان، لذلك ينصح بإضافة بلاط وطلاء الحمام باللون الوردى، والذى يساعد أيضاً على إضافة مظهر جمالى داخل الحمام.