طريقة تحضير السحلب بالقرفة

قدم الشيف إبراهيم؛ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أسهل وأطيب الحلويات الشتوية، جربي تحضير السحلب الآن ولمزيد من الطعم الرائع قدميه ساخنًا ومزينًا بالقرفة والمكسرات بحسب الرغبة.
المقادير:
- حليب : 2 كوب
- سحلب : 3 ملاعق كبيرة
- سكر : 2 ملعقة كبيرة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- مستكة : فص
- القرفة : حسب الرغبة (مطحونة)
طريقة التحضير:
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