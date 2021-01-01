6 علامات تحذيرية لجلطة دموية لا يمكن تجاهلها

عندما تظهر جلطات الدم في الأوردة العميقة ، يمكن أن تكون خطيرة للغاية ويُطلق على النوع الخطير من الجلطة تجلط الأوردة العميقة إليك أبرز العلامات وفقا لموقع برايت سايد والتي يجب الانتباه إليها من أجل التعرف على أعراض الإصابة بجلطات الأوردة العميقة في أسرع وقت ممكن.
1. تسارع دقات القلب
إذا كان لديك جلطة دموية في رئتك ، فقد تشعر برفرفة في صدرك. في هذه الحالة ، يمكن أن يكون سبب عدم انتظام دقات القلب هو انخفاض مستوى الأكسجين في رئتيك. وبالتالي ، فإن قلبك يحاول تعويض النقص ويبدأ في التحرك بشكل أسرع وأسرع.
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