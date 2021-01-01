كيفية علاج التهاب اللوزتين بالثوم .. ووصفات بالأعشاب متعددة



التهاب اللوزتين التهاب اللوزتين



يبحث كثيرون عن كيفية علاج التهاب اللوزتين بالثوم حيث يحتوي الثوم على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، ويحتوي على الأليسين ، وهو مركب عضوي معروف بقدرته على محاربة الالتهابات.



وأظهرت بعض الدراسات أن أخذ مكملات الثوم بشكل منتظم يمكن أن يساعد في منع فيروس نزلات البرد، وتعد إضافة الثوم الطازج إلى نظامك الغذائي أيضًا وسيلة لاكتساب خصائصه المضادة للميكروبات، ويمكن ان تمتص فصًا من الثوم لتهدئة التهاب الحلق لأن له العديد من الإجراءات العلاجية ، يمكنك تجربة ذلك ، على الرغم من أنك قد ترغب في تنظيف أسنانك بعد ذلك لحماية أسنانك من الإنزيمات وتحسين التنفس.





كيفية علاج التهاب اللوزتين بالاعشاب

من الاشياء التى يلجأ لها كثيرون هى محاولة معرفة كيفية علاج التهاب اللوزتين بالأعشاب وتوجد مواد عديدة منها :

مستحلبات عرق السوس

يمكن أن تساعد المستحلبات في تهدئة الحلق ، لكنها ليست جميعها متساوية، وتحتوي بعض المستحلبات على مكونات ذات خصائص طبيعية مضادة للالتهابات ، أو مكونات يمكنها تهدئة الألم من تلقاء نفسها، يمكن أن تحتوي المستحلبات التي تحتوي على عرق السوس فوائد قوية مضادة للالتهابات، لتهدئة الانزعاج والتورم في اللوزتين والحلق.

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لا ينبغي إعطاء المستحلبات للأطفال الصغار بسبب خطر الاختناق. بدلًا من ذلك ، غالبًا ما تكون بخاخات الحلق خيارًا أفضل بكثير للأطفال في هذا العمر والافضل استشارة الطبيب.الشاي الدافئ مع العسل الخاميمكن أن تساعد المشروبات الدافئة مثل الشاي في تقليل الانزعاج الذي قد يحدث نتيجة التهاب اللوزتين، والعسل الخام ، الذي يضاف غالبًا إلى الشاي ، يحتوي علىخصائص قوية مضادة للجراثيممصدر موثوقوقد يساعد في علاج الالتهابات المسببة لالتهاب اللوزتين.اشرب الشاي دافئًا بدلًا من الساخن ، وحركه مع العسل حتى يذوب، قد تقوي بعض أنواع الشاي فوائد هذا العلاج المنزلي وشاي الزنجبيل ، على سبيل المثال ، مضاد قوي للالتهابات ، مثله مثل شاي الشمر ، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وعدم الراحة.المصاصات ورقائق الثلجيمكن أن تكون البرد فعالة للغاية في علاج الألم والالتهاب والتورم الذي يصاحب التهاب اللوزتين غالبًا، يمكن أن تكون المصاصات والمشروبات المجمدة مثل الآيس كريم والأطعمة المجمدة مفيدة بشكل خاص للأطفال الصغار الذين لا يمكنهم استخدام العلاجات المنزلية الأخرى بأمان. يمكن للأطفال الأكبر سنًا والبالغين أيضًا مص رقائق الثلج.الغرغرة بالماء المالحيمكن للغرغرة والشطف بالماء الدافئ والملح أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق والألم الناجم عن التهاب اللوزتين. يمكن أن يقلل أيضًا من الالتهاب ، وقد يساعد أيضًا في علاج الالتهابات.قلّب حوالي نصف ملعقة صغيرة من الملح في حوالي 4 أونصات من الماء الدافئ وقم بالغرغرة والمضمضة من خلال الفم لعدة ثوانٍ ثم ابصقها. يمكنك شطفه بالماء العادي.شاي البابونجشاي البابونج مهدئ بشكل طبيعي. يستخدم منذ فترة طويلة للأغراض الطبية ، مثل تهدئة التهاب الحلق. غالبًا ما يستخدم لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والقابضة.اظهرت دراسة أن استنشاق بخار البابونج يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض البرد ، بما في ذلك التهاب الحلق. يمكن أن يقدم شرب شاي البابونج نفس الفائدة. يمكن أن يحفز أيضًا جهاز المناعة لمساعدة جسمك على محاربة العدوى التي تسببت في التهاب الحلق في المقام الأول.علاج التهاب اللوزتين بالليمونعلى غرار الماء المالح والعسل ، يعتبر الليمون مفيدًا لالتهاب الحلق لأنه يمكن أن يساعد في تفتيت المخاط وتسكين الآلام، علاوة على ذلك ، فإن الليمون غني بفيتامين C الذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة ومنحه المزيد من القوة لمحاربة العدوى. امزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ واشربه للإغاثة السريعة.افضل مضاد حيوي لعلاج التهاب اللوزتينإذا كان التهاب اللوزتين ناتجًا عن عدوى بكتيرية ، فسيصف لك طبيبك مجموعة من المضادات الحيوية، و يعتبر البنسلين الذي يتم تناوله عن طريق الفم لمدة 10 أيام هوافضل مضاد حيوي لعلاج التهاب اللوزتين الناجم عن المكورات العقدية من المجموعة أ، إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه البنسلين ، فسوف يصف لك الطبيب مضادًا حيويًا بديلًا.يجب أن يأخذ طفلك دورة كاملة من المضادات الحيوية كما هو موصوف حتى لو اختفت الأعراض تمامًا. قد يؤدي عدم تناول كل الأدوية حسب التوجيهات إلى تفاقم العدوى أو انتشارها إلى أجزاء أخرى من الجسم. يمكن أن يؤدي عدم إكمال الدورة الكاملة للمضادات الحيوية ، على وجه الخصوص ، إلى زيادة خطر إصابة طفلك بالحمى الروماتيزمية والتهاب الكلى الخطير.تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي حول ما يجب عليك فعله إذا نسيت إعطاء طفلك جرعة.