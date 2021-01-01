نشرة المرأة.. علامات قرب انقطاع الطمث.. وحيل للتخلص من رائحة الجسم الكريهة

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نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..



حيل للتخلص من رائحة الجسم الكريهة



منعًا للإحراج حيل سريعة يمكن أن تساعدك على التخلص من رائحة الجسم الكريهة إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد جربيها بنفسك

تغفلها الكثير من النساء.. علامات على قرب انقطاع الطمث

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