كوب من هذا المشروب يوميا سيبقى بصرك حادا



بصرك حادا بصرك حادا



غالبًا ما يشار إلى المانجو باسم " ملك الفواكه " في بعض أنحاء العالم. قد يكون السبب هو أن المانجو ليست لذيذة فقط ولكنها تحتوي أيضًا على الكثير من الفوائد الصحية.



وجدت شركة برايت سايد بعض الأسباب المقنعة للتخلي عن الوجبات الخفيفة السكرية الأخرى واستبدالها بالمانجو.



1. سيكون لديك تجاعيد أقل.

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أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تناولوا نصف كوب من المانجو 4 مرات في الأسبوع شهدوا انخفاضًا بنسبة 23٪ في التجاعيد العميقة بعد شهرين. هذا أيضًا بفضل الثمار الغنية بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة ، وكلاهما يمكن أن يؤخر تلف الخلايا ويساعد في الحفاظ على الجلد يبدو شابًا.2. لديك خطر منخفض للإصابة بأنواع معينة من السرطان.يحتوي المانجو على مادة البوليفينول التي لها خصائص مقاومة للسرطان. وفقًا للدراسات ، فإن هذه البوليفينول تحمي أجسامنا من الإجهاد التأكسدي المرتبط بعدة أنواع من السرطان. كما تم الكشف عن أنه من بين العديد من الخلايا السرطانية ، فهو الأكثر فعالية في الوقاية من سرطان الثدي ، وهو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم.3. ستبقى بصرك حادًا.الثمرة غنية أيضًا باللوتين والزياكسانثين. لا يقتصر الأمر على هذه المساعدة إبقاء أعيننا صحية، ولكنها تساعد أيضا في منع أمراض العين المزمنة. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ ، والذي يمكن أن يساعد في علاج جفاف العين والعمى الليلي.4. سوف تتحسن عملية الهضم لديك.المانجو غني أيضًا بالألياف الغذائية ومركبات الأميليز ، وهي مفيدة لجهازنا الهضمي. هذه تساعد في تكسير جزيئات الطعام الكبيرة حتى يتمكن الجسم من امتصاصها بسهولة. على هذا النحو ، يمكن أن يساعدنا أيضًا في تجنب الإمساك المزمن .5. تنظيم مستويات السكر في الدم.كانت هذه نتيجة دراسة تثبت أن تناول المانجو يقلل من نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة. نعم ، المانجو حلو بالفعل ، لكن حتى مرضى السكري لا يزالون قادرين على إدراجه في وجباتهم الغذائية. يحتوي المانجو على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض مقارنة بالفواكه مثل البطيخ أو الموز ، لذلك يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بها من خلال التأكد من أن الأجزاء حوالي نصف كوب.