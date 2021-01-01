اليوم العالمي لمكافحة السمنة .. نصائح مهمة للصغار والكبار



اليوم العالمي لمكافحة السمنة اليوم العالمي لمكافحة السمنة



يصادف اليوم 4 مارس اليوم العالمي لمكافحة السمنة، وهي من أبرز المشكلات الصحية التي تواجه الكبار والصغار، ويتم تحديدها من خلال وجود نسبة عالية من الدهون في الجسم.



ووفقا للتقارير الطبية أن مؤشر كتلة الجسم (BMI) عند 30 أو أعلى هو مؤشر على السمنة.



الوقاية من السمنة للأطفال

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تبدأ الوقاية من السمنة في سن مبكرة، من المهم مساعدة الشباب في الحفاظ على وزن صحي دون التركيز على الميزان.- وجدت دراسة وفقا لموقع "healthline"، أن الرضاعة الطبيعية مرتبطة بانخفاض خطر السمنة لدى الأطفال.- توضح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الأطفال الصغار لا يحتاجون إلى كميات كبيرة من الطعام.- شجع طفلك على تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبروتينات المختلفة منذ سن مبكرة.- شجع الطفل على تناول الطعام ببطء وعند الجوع فقط.- قلل من تناول الأطعمة غير الصحية في المنزل.- تجنب الجلوس أمام التليفزيون أو الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر.- الحصول على قسط كاف من النوم.الوقاية من السمنة للكبار- استهلك كميات أقل من الدهون "السيئة" والدهون "الجيدة".- استهلك كميات أقل من الأطعمة المصنعة والسكرية.- تناول المزيد من حصص الخضار والفواكه.- تناول الكثير من الألياف الغذائية.- ممارسة الرياضة بانتظام.