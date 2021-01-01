يخفف حدة الأعراض.. دراسة تكشف عن أفضل طعام بعد تلقي لقاح كورونا

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يتسبب لقاح فيروس كورونا في حدوث بعض الآثار الجانبية الخفيفة لدى بعض الأشخاص، في حين أن عدد الأشخاص الذين يعانون من آثار جانبية منخفض.



وكشفت الدراسة وفقا لموقع "timesofindia"، عن أفضل طعام يجب أن تتناوله بعد تلقي لقاح كورونا.



وأفاد الأطباء أن شوربة الدجاج من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا.

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ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قد يعاني المرء من بعض الآثار الجانبية السلبية لأخذ لقاح COVID 19، فإن هذه الآثار الجانبية ناتجة عن الالتهاب الذي يحدث داخل جسمك، ويتفاعل جسمك مع بروتين السنبلة ويعمل على محاربة العدوى المحفزة، وأن الحمى والتهاب الذراعين وآلام الجسم هي بعض الأعراض الشائعة عندما يحارب جهازك المناعي شيئًا ما.اقرأ أيضًا | هاني الناظر يكشف عن 5 مؤشرات تتنبأ برحيل كورونا عن العالموقدم الخبراء نصائح مهمة يجب الاستمرار عليها بعد تلقي لقاح كورونا..1- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء.2- يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بشرب الكثير من الماء، لأن السوائل مهمة للتعافي بعد الحصول على لقاح COVID 19.3- تناول الطعام المعتمد على المرق مثل مكرونة الدجاج أو المينيسترون أو شوربة العظام.