شهية ومفيدة.. طريقة عمل معجنات الزعتر بخطوات سهلة

يعد الزعتر من الأعشاب المفيدة التي يفضلها العديد من الأشخاص، كما أنه يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، ويمكن إضافته للكثير من الأكلات لإضافة نكهة مميزة.
وإليكم طريقة عمل معجنات الزعتر للشيف نجلاء الشرشابي..
مقادير معجنات بالزعتر
3 أكواب دقيق
ربع كوب زيت
ملح
زعتر جاف
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ربع كوب سمسم محمص
ماء للعجن
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