دبلوماسي : دول ترغب في تفتيت ليبيا وسرقة ثرواتها.. فيديو

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صورة الخبر: الدكتور رمضان البحباح
الدكتور رمضان البحباح

قال الدكتور رمضان البحباح الدبلوماسي السابق الليبي إن هناك تسريبات تؤكد ان هناك رشاوى تمت فى الانتخابات للإتيان بالحكومة الليبية الجديدة واذا حدثت رشاوى تحت اشرف الأمم المتحدة معناها ان الأمم المتحدة مدانة.

وأضاف البحباح خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الاسبوع عبر فضائية صدى البلد أن الحكومة المشكلة الآن جاءت بناء على اختيار الأمم المتحدة مثلما أتت حكومة السراج.

وتابع الدبلوماسي السابق الليبي أن هذه حكومة نصبت غصبا وقهرا على الليبيين مؤكدا أن الليبيين ليس لهم علاقة بتلك الحكومة لأنها ليست من اختيار الليبيين ولا تعبر عن طموحاتهم.

وأشار البحباح الى ان ليبيا لن يكون لها استقرار إطلاقا وهناك تفكير أن تقسم إلى أكثر من 3 دول وهناك دول تعمل على تفتيت ليبيا وسرقة ثرواتها مؤكدا أن ليبيا الآن في يد الاستعمار والقوات الأجنبية المعادية.

المصدر: elbalad

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