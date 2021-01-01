قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن هناك بعض أنواع الأسماك التى تسبب تسمم ووفاة الإنسان وممنوع تناولها مثل أسماك القراض "الأرنب" ، وقد تتشابه الأسماك الأخرى مع ما يشتريها المواطن دون علم منه.
وناشد "نقيب الفلاحين " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " الصيادون بالامتناع عن اصطياد الأسماك التى لايعرفونها ، معلقا :"حتى وإن تم اصطيادها فلابد من التأكد منها قبل طرحها بالأسواق " ، كما ناشد المواطنين بعدم شراء أنواع الأسماك الغير معروفة .
ونوه إلي أننا لسنا فى حاجة لاصطياد أنواع غريبة وطرحها بالأسواق ، حيث أن مصر الأولى افريقيا فى انتاج سمك المزارع والسادسة عالميا فى انتاج الأسماك كما أننا على وشك الاقتراب من الاكتفاء الذاتى منه .
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التعليقات على بعد ضبط أسماك سامة .. الفلاحين توجه رسالة عاجلة للمواطنين
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