بعد ضبط أسماك سامة .. الفلاحين توجه رسالة عاجلة للمواطنين

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صورة الخبر: سمك القراض
سمك القراض


قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن هناك بعض أنواع الأسماك التى تسبب تسمم ووفاة الإنسان وممنوع تناولها مثل أسماك القراض "الأرنب" ، وقد تتشابه الأسماك الأخرى مع ما يشتريها المواطن دون علم منه.

وناشد "نقيب الفلاحين " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " الصيادون بالامتناع عن اصطياد الأسماك التى لايعرفونها ، معلقا :"حتى وإن تم اصطيادها فلابد من التأكد منها قبل طرحها بالأسواق " ، كما ناشد المواطنين بعدم شراء أنواع الأسماك الغير معروفة .

ونوه إلي أننا لسنا فى حاجة لاصطياد أنواع غريبة وطرحها بالأسواق ، حيث أن مصر الأولى افريقيا فى انتاج سمك المزارع والسادسة عالميا فى انتاج الأسماك كما أننا على وشك الاقتراب من الاكتفاء الذاتى منه .

وشنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط؛ حملات على أسواق بيع اللحوم والأسماك بجميع أحياء المحافظة التي أسفرت عن ضبط ما يقرب من 300 كيلوجرام من أسماك القراض السامة خلال بيعها بسوق الحضرة القبلية.

وأهابت مديرية الطب البيطري بالمواطنين توخي الحذر وعدم شراء أو تناول مثل هذه الأسماك حرصا على سلامتهم.

المصدر: elbalad

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