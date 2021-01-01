شاهد| حريق هائل بمصنع كرتون في العاشر من رمضان

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صورة الخبر: حريق هائل بمصنع كرتون في العاشر
حريق هائل بمصنع كرتون في العاشر

دفعت قوات الحماية المدنية في الشرقية، بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل نشبَ بمصنع كرتون في المنطقة الصناعية الثالثة في العاشر من رمضان.

تلقى اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بلاغا بنشوب حريق بمصنع كرتون في المنطقة الصناعية الثالثة.

ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بعشر سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.

وجار السيطرة على الحريق وإخماده وتحرير محضر بالواقعة.

صورة الخبر: حريق هائل بمصنع كرتون في العاشر

صورة الخبر: حريق هائل بمصنع كرتون في العاشر

المصدر: elbalad

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