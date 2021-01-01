ارتفاع بالحرارة ولا أمطار.. تحذير جديد من الأرصاد: أسبوع صيفي على البلاد



ارتفاع بالحرارة ولا أمطار ارتفاع بالحرارة ولا أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل 8 مارس سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 لـ 3 درجات، ليسود طقس دافئ شمالا حار جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن خلال هذه الفترة سوف تنعدم فرص سقوط الأمطار على البلاد حتى نهاية الأسبوع، وتبقى الظاهرة الجوية الوحيدة المؤثرة خلال هذه الفترة، هي الشبورة المائية صباحا، التي تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 مارس حتى الأربعاء 10 مارس المقبل، سيكون هناك ارتفاع أخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 4 لـ 5 درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، الجمعة على القاهرة الكبرى 22 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 12.ويكون الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويبقى الطقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه ذلك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة.بينما يبقى الطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون دافئ على شمال الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.