مرتضي منصور يعلن مفاجأة مدوية مساء اليوم

أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عن موعد أعلان عدد من الفضائح التي تخص قطر ونادي الزمالك.
وغرد مرتضي منصور من خلال حسابه الشخصي إنستجرام: "اعزائي الأفاضل في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجزء الثاني من فضيحة القرن ، دولة قطر تطلب ثمن المصالحة مع مصر هو أن يعمل الشعب المصري خادما في دولتهم".
وتابع: "ويكشف العصابة الإجرامية التي تهرب السلاح الي مصر ومن قتل رئيس النيابة ويكشف لكل الزملكاوية سر التآمر لتدمير ناديهم".
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