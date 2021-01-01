مرتضي منصور يعلن مفاجأة مدوية مساء اليوم

آخر الأخباراخبار الرياضة › مرتضي منصور يعلن مفاجأة مدوية مساء اليوم

صورة الخبر: مرتضي منصور
مرتضي منصور


أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عن موعد أعلان عدد من الفضائح التي تخص قطر ونادي الزمالك.

وغرد مرتضي منصور من خلال حسابه الشخصي إنستجرام: "اعزائي الأفاضل في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجزء الثاني من فضيحة القرن ، دولة قطر تطلب ثمن المصالحة مع مصر هو أن يعمل الشعب المصري خادما في دولتهم".

وتابع: "ويكشف العصابة الإجرامية التي تهرب السلاح الي مصر ومن قتل رئيس النيابة ويكشف لكل الزملكاوية سر التآمر لتدمير ناديهم".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مرتضي منصور يعلن مفاجأة مدوية مساء اليوم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79939

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager