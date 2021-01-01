تصعيد جديد من الأهلي ضد كهربا

قرر الجهاز الفني للأهلي المصري بقيادة بيتسو موسيماني تطبيق إجراء عقابي جديد ضد محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر بعد إيقافه عن المباريات لمدة شهر وتغريمه.
وعلم كووورة أن الأهلي أبلغ كهربا باستبعاده من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وخوضه المران بشكل منفرد وفقا لتعليمات المدير الفني بيتسو موسيماني.
وغاب كهربا عن تدريب الأهلي الجماعي اليوم تنفيذا لقرار المدير الفني وإدارة ناديه.
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