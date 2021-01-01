تصعيد جديد من الأهلي ضد كهربا



كهربا كهربا

قرر الجهاز الفني للأهلي المصري بقيادة بيتسو موسيماني تطبيق إجراء عقابي جديد ضد محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر بعد إيقافه عن المباريات لمدة شهر وتغريمه.



وعلم كووورة أن الأهلي أبلغ كهربا باستبعاده من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وخوضه المران بشكل منفرد وفقا لتعليمات المدير الفني بيتسو موسيماني.



وغاب كهربا عن تدريب الأهلي الجماعي اليوم تنفيذا لقرار المدير الفني وإدارة ناديه.

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ويرفض موسيماني تواجد كهربا في التدريبات الجماعية على خلفية اعتراضه على جلوسه احتياطيا في مباراة طلائع الجيش.ورفض كهربا مصافحة موسيماني عقب لقاء طلائع الجيش داخل غرف خلع الملابس اعتراضا على عدم مشاركته أساسيا في اللقاء ما أصاب المدير الفني بالصدمة من تصرف اللاعب وطالب بمعاقبته وقرر استبعاده من حساباته.وغرم الأهلي كهربا بسبب تصرفه مع موسيماني 200 ألف جنيه إلى جانب إيقافه عن المباريات لشهر واحد.