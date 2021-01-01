تصعيد جديد من الأهلي ضد كهربا

آخر الأخباراخبار الرياضة › تصعيد جديد من الأهلي ضد كهربا

صورة الخبر: كهربا
كهربا

قرر الجهاز الفني للأهلي المصري بقيادة بيتسو موسيماني تطبيق إجراء عقابي جديد ضد محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر بعد إيقافه عن المباريات لمدة شهر وتغريمه.

وعلم كووورة أن الأهلي أبلغ كهربا باستبعاده من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وخوضه المران بشكل منفرد وفقا لتعليمات المدير الفني بيتسو موسيماني.

وغاب كهربا عن تدريب الأهلي الجماعي اليوم تنفيذا لقرار المدير الفني وإدارة ناديه.

ويرفض موسيماني تواجد كهربا في التدريبات الجماعية على خلفية اعتراضه على جلوسه احتياطيا في مباراة طلائع الجيش.

ورفض كهربا مصافحة موسيماني عقب لقاء طلائع الجيش داخل غرف خلع الملابس اعتراضا على عدم مشاركته أساسيا في اللقاء ما أصاب المدير الفني بالصدمة من تصرف اللاعب وطالب بمعاقبته وقرر استبعاده من حساباته.

وغرم الأهلي كهربا بسبب تصرفه مع موسيماني 200 ألف جنيه إلى جانب إيقافه عن المباريات لشهر واحد.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تصعيد جديد من الأهلي ضد كهربا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
95640

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager