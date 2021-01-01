أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن كل أمور البعثة تسير بشكل جيد قبل مواجهة الترجي التونسي.
وقال قاسم، إن جميع أفراد البعثة في قمة التركيز، لتقديم أفضل أداء أمام الترجي، وحصد النقاط الثلاث، والأحاديث بين اللاعبين لا تنقطع.
وواصل أن لاعبي الزمالك يقدرون قيمة النادي ومدى أهمية اللقاء، ونتمنى التوفيق للفريق لتحقيق الانتصار واعتلاء قمة المجموعة.
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التعليقات على أشرف قاسم يتحدث عن آخر استعدادات الزمالك لمواجهة الترجي
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