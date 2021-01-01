نشرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر بعض الاكتشافات الغريبة التي رصدها تلسكوب هابل في الفضاء السحيق.
وقامت الوكالة بمطابقة كل شكل من الأشكال الغربية التي رصدها التلسكوب مع بعض الحيوانات الموجودة على الأرض، ونشرت مقطع فيديو صغيرا على صفحتها الرسمية في «تويتر» يظهر عملية المطابقة التشبيه.
وكتبت الوكالة تعليقا مختصرا على الفيديو، جاء فيه: «الأرض مليئة بالمخلوقات المذهلة، لكن هابل اكتشف بعض أصدقاء الحيوانات في الكون أيضًا!».
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التعليقات على حيوانات في الفضاء.. «ناسا» تعلن اكتشافا مثيرا
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