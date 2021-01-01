حيوانات في الفضاء.. «ناسا» تعلن اكتشافا مثيرا

آخر الأخبارعلم وتقنية › حيوانات في الفضاء.. «ناسا» تعلن اكتشافا مثيرا

صورة الخبر: حيوانات في الفضاء.. «ناسا» تعلن اكتشافا مثيرا
حيوانات في الفضاء.. «ناسا» تعلن اكتشافا مثيرا

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر بعض الاكتشافات الغريبة التي رصدها تلسكوب هابل في الفضاء السحيق.

وقامت الوكالة بمطابقة كل شكل من الأشكال الغربية التي رصدها التلسكوب مع بعض الحيوانات الموجودة على الأرض، ونشرت مقطع فيديو صغيرا على صفحتها الرسمية في «تويتر» يظهر عملية المطابقة التشبيه.

وكتبت الوكالة تعليقا مختصرا على الفيديو، جاء فيه: «الأرض مليئة بالمخلوقات المذهلة، لكن هابل اكتشف بعض أصدقاء الحيوانات في الكون أيضًا!».

ويظهر في الفيديو عددا من الأشكال الفضائية مجرات ونجوم وغيرها التي قامت الوكالة بمطابقة أشكالها مع بعض الحيوانات مثل النسر والفأر والحوت ورأس الحصان.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حيوانات في الفضاء.. «ناسا» تعلن اكتشافا مثيرا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88168

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager