إفلاس 1100 شركة فى اليابان منذ فبراير 2020 بسبب كورونا

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إفلاس 1100 شركة فى اليابان منذ فبراير 2020 بسبب كورونا

أعلنت إحصاءات فى اليابان إفلاس 1100 شركة منذ فبراير من العام الماضى جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، وأوضحت شركة (تيكوكو داتابنك) للإحصاءات الائتمانية - وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أن 1100 شركة أنهت بالفعل أو تستعد لإتمام إجراءات التصفية القانونية، منوهة بأن الحانات والمطاعم كانت على رأس الأنشطة التجارية التى أفلست تليها شركات البناء ثم الفنادق.

ولفتت إلى زيادة كبيرة في إغلاق المطاعم والحانات في المناطق الحضرية بسبب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة، محذرة أنه في حال تمديد الطوارئ بالعاصمة طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة فقد تحدث المزيد من عمليات الإفلاس.

المصدر: اليوم السابع

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