

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 4-3-2021 أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 4-3-2021

تقدم 《الدستور》تقرير عن اسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس ٤-٣-٢٠٢١، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالى أهم المعلومات والتفاصيل عن أسعار العملات بحسب أخر التحديثات داخل البنوك المصرية.



ونستعرض لكم خلال التقرير التالى أسعار العملات الأتية، "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري"، وذلك فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر.



أسعار العملات الأجنبية اليوم

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تنشر 《الدستور》أسعار العملات الأجنبية التى تعد احدى اهتمامات القارىء المصرى والعربى بشكل يومى على جوجل، ولمعرفة الأسعار يرجى متابعة التقرير التالي.أسعار الدواجن اليوم الخميس ٤-٣-٢٠٢١ (dostor.org)سعر الدولار الأمريكى اليومحيث سجل سعر الدولار الأمريكى فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصرى.سعر اليورو الأوروبي اليومبلغ سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٨١٢٧ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٩.٠٤٠١ جنيه مصرى.سعر الجنيه الإسترليني اليومسجل عند الشراء اليوم، ٢١.٧٧١٢ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ٢٢.٠١٧٤ جنيه مصري.سعر الريال السعودى اليومسجل عند الشراء ٤.١٢٦٨ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٤.١٩١ جنيه مصرى.سعر الدينار الكويتي اليومبلغ عند الشراء ٤٨.٨٣٥٤ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥٢.٠٥٣ جنيه مصري.سعر الدرهم الإماراتي اليومسجل عند الشراء ٤.٢٣٠٢ جنيه مصرى وبلغ عند البيع ٤.٢٨ جنيه مصرى.سعر الفرنك السويسري اليومسجل عند الشراء ١٧.٠٠٠٤ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٧.١٩٧٢ جنيه مصرى.أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصرسجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصرى أما وصل سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصرى.سعر اليورو الأوروبي اليومبلغ عند الشراء ١٨.٨٦١٢ جنيه مصرى، ووصل عند البيع ١٩.٠٣٢٢ جنيه مصرى.سعر الجنيه الإسترليني اليومسجل عند الشراء ٢١.٧٧٢١ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٢١.٩٨٩١ جنيه مصري.سعر الين الياباني اليومبلغ عند الشراء ١٤.٦٠٩١ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٤.٧٣٤٣ جنيه مصري.سعر الريال السعودى اليومسجل عند الشراء ٤.١٢٦٩ جنيه مصرى، ووصل عند البيع ٤.١٩١ جنيه مصرى.سعر الدينار الكويتي اليومسجل عند الشراء ٤٨.٨٣٥٤ جنيه مصرى، بلغ عند البيع ٥٢.٠٥٣ جنيه مصري.سعر الدرهم الإماراتي اليوموصل عند الشراء ٤.٢٣٠٢ جنيه مصرى وبلغ عند البيع ٤.٢٨ جنيه مصرى.