

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-3-2021 سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-3-2021

يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-3-2021 خلال حركة التداولات في السوق المحلي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر العملة الرئيسة داخل المملكة السعودية للشراء عند مستوى 4.18 جنيه، فيما سجلت للبيع 4.05 جنيه، وذلك وفقًا للتحديثات البنكية.



سعر الريال السعودي اليوم الخميس



وشهد سعر صرف الريال السعودي اليوم، استقرارًا نسبيًا أمام نظيره المصري بالمقارنة بسعر أسواق الخليج وأسواق صرف العملات العربية المختلفة، حيث سجل الريال السعودي استقرارًا اليوم في بنك القاهرة وبنك عوده، مقابل تراجعه أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي.

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وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر الريال السعودي انخفاضه أمام الجنيه المصري في بعض البنوك، ليسجل للشراء في البنك التجاري الدولي عند مستوى 4.18 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.16 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي تراجع الريال ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.05 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.02 جنيه، أما في البنك الكويتي الأهلي فبلغ سعر الريال السعودي للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11 جنيه.استقرار سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيهوحقق سعر الريال السعودي استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم خلال فترة التداولات الصباحية، ليسجل في بنك القاهرة للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، كما استقر الريال السعودي اليوم في بنك عوده ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11 جنيه، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 4.22 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، كما استقر الريال اليوم في بنك المشرق ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.02 جنيه.كما شهد سعر صرف العملة السعودية اليوم، ارتفاعًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 4.20 حنيه وللبيع 4.10 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 4.25 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني ارتفع الريال ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.14 جنيه، أما في بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.07 جنيه.