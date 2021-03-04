أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع «جوجل» من قبل المواطنين والمستثمرين والشباب المقبلين على الزواج ورجال الأعمال، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، ويشهد سعر الذهب اختلاف يوميًا؛ بسبب الأزمة العالمية التي ضربت بالسوق الاقتصادي؛ بسبب أزمة عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية، وأيضًا أسعار العملات الأجنبية، مثل (الدولار - اليورو الأوروبي - الين).
ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين والمستثمرين والشباب المقبلين على الزواج ورجال الأعمال، يعرض لكم «الدستور»، في تقريره اليومي، أسعار الذهب اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر بالصاغة، والذي يشمل كالتالي: «سعر جرام الذهب عيار 24 - سعر جرام الذهب عيار 21 - سعر جرام الذهب عيار 18 - سعر الجنيه الذهب اليوم».
أسعار الذهب اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر بالصاغة
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