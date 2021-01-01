

ذكاء شرطي.. أوردر بيتزا ينقذ سيدة من القتل ذكاء شرطي.. أوردر بيتزا ينقذ سيدة من القتل

"أريد طلب بيتزا مارجريتا"، كلمات أرسلتها سيدة في مكالمتها الهاتفية محاولة أن تنفذها الشرطة من العنف الواقع عليها من قبل حبيبها الذي انفصلت عنه.



وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي، تفهم الشرطي الذي تلقي مكالمة سيدة تبلغ من العمر 32 عاماً، للمساعدة وإنقاذ حياتها من خطر يهددها وأنها لم تطلب الشركة بطريق الخطأ في الاتصال إنها فعلا تريد المساعدة، وأخبرت المرأة الضحية الشرطة أنها "لم ترغب في أن يسمع أحد مكالمتي للمساعدة، فكنت أخشى أن أقتل".



وحدث ذلك الأمر في مدينة ميلانو بشمالي البلاد، حيث تمكن ضباط الشرطة من مساعدة امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً من عنف حبيبها البالغ من العمر 25 عاماً.

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ووفقاً لما قالته السيدة، انفصل الثنائي عن بعضهما البعض لمدة عام، الفترة التي كانت تعاني فيها الضحية، ضرب وعنف حبيبها، وتهديدها في كثير من الأحيان، ولهذا قررت الانفصال عنه.وبعد بضع دقائق تمكنت المرأة من تهدئته وتوجهت بحجة إلى مكتب الاستقبال لتطلب بيتزا، وبمجرد نزولها، اتصلت برقم الشرطة و"طلبت بيتزا مارجريتا"، وهنا أدرك الشرطي الذي استقبل مكالمتها، على الفور أنه طلب للمساعدة وأرسل لها دورية إنقاذ.وبمجرد وصول الشرطة إلى مكان البلاغ، قبضوا على الشاب الذي استمر في تهديدها، متلبساً بارتكاب الجريمة ووجهت إليه تهمة الإصابة الشخصية الجسيمة.وعلى الفور نقلت المرأة الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، جراء ما أصابها من ضرب وتعنيف من صديقها السابق، أما الجاني، فأحيل للمحاكمة المباشرة، إذ أطلق سراحه من السجن مع إصدار أمر بمنعه من البقاء في ميلانو.