بسبب هتلر.. "أمازون" تغيّر شعارها الجديد

اضطر عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" إلى تغيير الشعار الجديد لتطبيق الهاتف الذكي الخاص به، بعد أن قال مستخدمون إن النسخة الأولى ذكرتهم بوجه الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.
وتخلت الشركة عن شعارها القديم، الذي يظهر الرمز المألوف لعربة التسوق، وابتكرت شعارا جديدا على هيئة صندوق "أمازون" مع قطعة من الشريط الأزرق بحافة خشنة في الأعلى.
لكن الشريط مع السهم المميز لأمازون، بدا لبعض المتسوقين شبيها بوجه هتلر، مما أثار "عدم ارتياحهم"، وتسبب فيما يشبه حملة منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لوسائل إعلام أميركية.
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