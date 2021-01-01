

«الأرصاد» تحذر من انخفاض درجات الحرارة والرياح.. اليوم «الأرصاد» تحذر من انخفاض درجات الحرارة والرياح.. اليوم

كشف خبراء الأرصاد الجوية، أن هناك حالة ممطرة جديدة تبدأ صباح اليوم يكون أقصاها متوسط الشدة، حيث تتكاثر السحب المتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الدلتا.



وأكد خبراء الأرصاد، كما تنشط الرياح وهباتها على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ويصل ارتفاع إلى 3.5 متر كما تنخفض درجات الحرارة على مدار اليوم ويزداد الإحساس ببرودة الطقس.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الأربعاء انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.

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بينما يكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة و طقس معتدل على شمال الصعيد بينما يكون الطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.الطقس ليلاوتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى و شديد البرودة على السواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد و جنوب الصعيد.مناطق الأمطاروفرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من ( السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش) على فترات متقطعة ( 70 % تقريبا)، و أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - الغربية - المنوفية) على فترات متقطعة ( 60 %تقريبا)، و أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا).وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري وشمال الصعيد.حالة البحرينوبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من 2.75 متر إلى 3.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا وهذه درجات الحرارة