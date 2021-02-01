ارتفع الدولار لأعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات اليوم الثلاثاء في حين تراجعت العملات عالية المخاطر، إذ دفعت مخاوف من ارتفاع عائدات السندات المستثمرين للعودة لأصول الملاذ الآمن.
وأثار ارتفاع العائدات القلق في الأسواق في الأسابيع الأخيرة ويخشى المتعاملون أن التعافي الاقتصادي من تأثير كوفيد-19 إلى جانب التحفيز المالي قد يتسببان في قفزة للتضخم حين تنتهي إجراءات العزل نتيجة الطلب الاستهلاكي الكامن.
وعوضت العملات عالية المخاطر ومن بينها الدولاران الأسترالي و النيوزيلندي بعض الخسائر التي تكبداها في الآونة الأخيرة أمس الاثنين مع تراجع العائدات وصعود الأسهم، لكنهما عاودا الهبوط اليوم.
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التعليقات على سعر الدولار يرتفع لذروة شهر وهبوط العملات عالية المخاطر مع نزول الأسهم
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