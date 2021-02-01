

«مواد البناء» : استقرار أسعار الحديد للشهر الثالث وارتفاع طفيف بالأسمنت «مواد البناء» : استقرار أسعار الحديد للشهر الثالث وارتفاع طفيف بالأسمنت

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية على استقرار أسعار الحديد للشهر الثالث على التوالي منذ بداية العام الجاري .



وسجلت أسعار بيع الخردة ارتفاعًا من 395 دولارا إلى 415 دولارا خلال أسبوع واحد، كما ارتفعت أسعار البليت من 550 إلى 575 دولارا للطن.



وأرجع الزيني ذلك في تصريحات خاصة لـأموال الغد استقرار الأسعار إلى أن الزيادة الجديدة في الخامات لم تؤثر على السوق خاصة أن الشركات لم تخفض أسعارها حينما تراجعت أسعار الخامات مؤخرا بنحو 80 دولار.

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وأضاف عدم تقبل الأسواق أي ارتفاعات جديدة، وخاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار حديد التسليح في نهاية نوفمبر الماضي والتي أصابت الأسواق بالشلل التام وموسم الشتاء الذى تتراجع فيه عمليات البناء، منوها إلى أن سعر الحديد يتراوح مابين 12400 إلى 13650 جنيه للطن أرض المصنع ، و13300 إلى 13700 جنيه للطن للمستهلك .وأشار إلى أن حركة الطلب ضعيفة مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين حيث لاتتتعدى الـ50 % في ظل توقف أعمال البناء حيث لايوجد طلب حاليا إلا على المشروعات القومية التي تقوم الدولة بها .ولفت الزيني إلى ارتفاع طفيف في أسعار الأسمنت بنحو 20 جنيها للطن لتتراوح مابين 750 و 800 جنيه للطن للمستهلك، في ظل المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية والإقليمية مما يساهم في استقرار الأسعار