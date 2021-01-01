

أضرار ارتفاع الكرياتينين بالجسم.. ابتعد عن التدخين وقلل الملح أضرار ارتفاع الكرياتينين بالجسم.. ابتعد عن التدخين وقلل الملح

الكرياتينين هو منتج كيميائى يتم إنتاجه عن طريق عملية الأيض فى العضلات، حيث تقوم الكلى الصحية والسليمة بعملية فلترة وتصفية لمادة الكرياتينين والفضلات الأخرى المتواجدة فى الدم وتصريفها عن طريق البول، لذلك فإن ارتفاع مستويات الكرياتينين يدل على وجود خلل فى وظائف الكلى وقد يكون علامة على الإصابة بمرض الكلى، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".



- ما هو المعدل الطبيعى لمستويات الكرياتينين فى الجسم؟

تختلف مستويات الكرياتينين من شخص لآخر وفقًا لعدة عوامل مثل العمر والنوع ووزن الجسم، وتعتبر المستويات التالية طبيعية للكرياتينين فى الدم للأشخاص:



- الرجال: 0.6 إلى 1.2 مجم/ديسيلتر

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- للنساء: 0.5 إلى 1.1 مجم/ديسيلتر- المراهقون: 0.5 إلى 1.0 مجم/ديسيلتر- الأطفال: 0.3 إلى 0.7 مجم/ديسيلترويوصى بإجراء فحوصات واختبارات الكرياتينين للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والتى يمكن أن تؤثر سلبًا على وظائف الكلى، مثل داء السكرى وضغط الدم المرتفع واضطرابات المناعة الذاتية والالتهابات البكتيرية وغيرها.الكلى- فيما يلى.. العلاجات المنزلية والتغييرات الغذائية التى يمكن أن تسيطر على مستويات الكرياتينين طبيعية فى الجسم:- التقليل من تناول البروتينوجدت دراسات أن بعض الأطعمة الغنية بالبروتين تزيد من مستويات الكرياتينين، لذلك يوصى بتقليل تناول اللحوم الحمراء والتحول إلى البروتينات النباتية وتناول المزيد من الخضراوات.- زيادة تناول الأليافالألياف من العناصر الغذائية الأساسية التى تساعد على الهضم ويمكن أن تساعد أيضًا فى التخلص من الكرياتينين الزائد فى الجسم.- الحفاظ على رطوبة الجسمالحرص على تناول كمية كافية من الماء، لأن الجفاف يؤدى إلى رفع مستويات الكرياتينين وصعوبة التخلص منه.4- تقليل الملحالإفراط فى تناول الملح يضر بصحة الكلى، لذلك يوصى بتجنب تناول الأطعمة المصنعة التى تحتوى على نسبة عالية من الملح.- الحد من التدخينيرتبط استهلاك التبغ أيضًا بأمراض الكلى ومضاعفاتها بما فى ذلك ارتفاع مستويات الكرياتينين.