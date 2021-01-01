حذرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من تناول اللحوم والدواجن أكثر من 3 مرات أسبوعيا، لأنها تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والالتهاب الرئوي والسكري.
وقالت الدراسة التي أجريت في جامعة "أوكسفورد" البريطانية إن أكلي اللحوم بشكل منتظم أكثر عرضة للمعاناة من حالات صحية مزمنة، أكثر من أولئك الذي يتجنبون أو يقللون من تناول منتجات الحيوانات.
وأوضحت الدراسة إلى أن محبي اللحوم الذين يتناولون 70 جراما من اللحوم المعالجة أو غير المعالجة، أكثر عرضة من أقرانهم للإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%، وللإصابة بالسكري بنسبة 30%، وللإصابة بالالتهاب الرئوي في المستقبل بنسبة 30%.
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التعليقات على دراسة| تناول اللحوم والدواجن تسبب أخطر ٣ أمراض
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