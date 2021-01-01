تريندات مكياج غير تقليدية تنتشر فى 2021.. رموش بنفسجية وأيلاينر أزرق



تريندات مكياج غير تقليدية تريندات مكياج غير تقليدية

بين الصعود والهبوط، والانتشار أو التراجع تتفاوت موضات الأزياء والمكياج كل عام وكل موسم. أحيانًا تكون موضات تقليدية ومألوفة جدًا هي الرائجة وأحيانًا ما تزدهر موضات غير تقليدية وغير مألوفة. وفي عام 2021 هناك العديد من الاتجاهات الشائعة للمكياج، وهناك العديد من الملامح الرئيسية التي شهدناها من خلال أسابيع الموضة وعروض الأزياء، وكذلك السجادة الحمراء، لكننا في هذا التقرير نرصد أبرز الاتجاهات غير التقليدية أو غير المألوفة التي يتوقع أن تصبح منتشرة أكثر في 2021.



تريندات مكياج غير تقليدية فى 2021 .. الأحمر البرتقالي للشفاه

طلاء الشفاه الأحمر هو موضة لا تنتهي أبدًا، ولكن هناك بعض الدرجات غير التقليدية من هذا اللون، مثل الأحمر البرتقالي الذى يعتبر من ألوان أحمر الشفاه الرائجة لعام 2021، والذى يساعد على إضافة لمسة دافئة بلمسة نهائية غير لامعة، وخدود متوهجة وحواجب رقيقه، وفقاً لما ذكره موقع " cosmopolitan"، فقط قبل أن تتبعي هذه الموضة عليكِ أن تتأكدي من أن درجة أحمر الشفاه ملائمة لبشرتك.



تريندات مكياج غير تقليدية فى 2021 .. آيلاينر أزرق



ارتبط الآيلاينر طيلة الوقت باللون الأسود أو البني الداكن، ورغم وجود ألوان أخرى منه إلا إنها لم تكن شعبية ولا رائجة، ولكن يتوقع في عام 2021 أن يصبح رسم العين بالآيلاينر الأزرق شعبيًا جدًا خاصة مع رسمة عين قطة متقنة .

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