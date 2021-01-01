

3 وصفات طبيعية لمقاومة الشعر الأبيض 3 وصفات طبيعية لمقاومة الشعر الأبيض

مهما تقدم بنا العمر، فأغلبنا يشعر بالذعر مع تزايد الخطوط الفضية أو الشعر الأبيض بالرأس، فمن الصعب قبولها مثلا في أوائل العشرينات، وهو ما يجعل الأغلبية تلقى باللوم على الجينات إلا أنها في حقيقة الأمر ليست السبب الوحيد لظهور الشعرالأبيض، فالشيب ليس دائمًا علامة على الحكمة، وأحيانًا تكون هي الطريقة التي يتفاعل بها جسمك مع نظام غذائي غير صحي، أو نتيجة للتوتر الزائد، أوالتلوث .



إذا كنتِ تشعرين بالخوف، وتقفين أمام المرآة تتابعى الفرشاة وهى تلتقط شعرة تلو الأخرى، فيجب عليكى أن تعلمى أن اللون الرمادي المبكر ليس طبيعيًا، قد يكون التغيير في لون الشعر بسبب نقص الفيتامينات وأمراض المناعة الذاتية حيث يفقد المرء الميلانين والإفراط في استخدام الأصباغ الكيميائية والشامبو وما إلى ذلك، وعلى الرغم من وجود الكثير من العلاجات الكيميائية وصبغات الشعر المتوفرة في السوق، إلا أنها تأتي مع قائمة من الآثار الجانبية وفاتورة مرتفعة على الجيب، وهو ما يتطلب اتباع وصفات طبيعية لمقاومة ظهور الشعر الأبيض.



وإليك 3 وصفات طبيعية لمقاومة الشعر الأبيض، وفقا لتقرير منشور على موقع pinkvilla.

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وصفات طبيعية لمقاومة الشعر الأبيض: الحرنكش و زيت جوز الهندبفضل مضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للشيخوخة، يعتبر عنب الثعلب الهندي أو كما هو معروف لدينا بـ "الحرنكش" مثاليًا لمقاومة الشعر الرمادي المبكر، حيث يتمتع بالقدرة على عكس التصبغ وجعل شعرك ينمو أكثر قتامة.الاستخدام:جففى قطع أو حبات من الحرنكش تحت الشمسبعد أن تجف حوليها إلى مسحوق وقومي بتسخينها في زيت جوز الهندضعي الخليط على فروة رأسك جيدًااشطفيه بعد 15-20 دقيقةكررى العملية مرة كل أسبوعين للحصول على نتائج أفضل.وصفة القهوة والشاي الأسود للشعر الابيضالإفراط في تناول الشاي الأسود والقهوة يمكن أن يجعل أسنانك أغمق، فلماذا لا تستخدميها لتحويل شعرك إلى اللون البنى، فهي لا تحارب الخطوط الرمادية المبكرة فحسب، بل تحسن مرونة الشعر مما يجعله ناعما ولامعا.الاستخدام:ضيفي ملعقتين كبيرتين من القهوة وكيسين من الشاي الأسود إلى الماء المغلييبرد المزيج ويوضع جيدا على شعركاشطفى شعرك بالماء الفاتريمكنك أيضًا تمشيط شعرك بهذا الخليط كل يوم قبل الاستحمام.وصفة أوراق الكاري والزبادي للشعر الابيضأوراق الكاري تحمي خصلات شعرك، وتعمل البروتينات على تأخير ظهور الشعر الرمادي وتقوية البصيلات والحفاظ عليها بصحة جيدة.الاستخدام :خذي نسبة 1: 1 من أوراق الكاري والزبادي واجعليها عجينة سميكةدلكي فروة الرأس وضعيه على طول شعركاتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه لاحقًا