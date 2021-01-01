بخطوات سهلة.. طريقة عمل الخُبز العربي "الكماج"



طريقة عمل الخُبز العربي طريقة عمل الخُبز العربي



تعتبر طريقة عمل الخبز العربي هو الخبز الأشهر في دول الخليج، وقد يطلق عليه ايضا الكماج ويمكن تحضير الخبز العربي في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الخبز العربي، وتقديمه مع الأكلات اليومية في المنزل، وبالأخص وجبة الفطور، وسوف ينال هذا النوع من الخبز إعجاب أطفالك وعائلتك.



طريقة عمل الخُبز العربي (الكماج)‏

قد يعجبك أيضا...

مكونات طريقة عمل الخُبز العربي (الكماج)‏4 أكواب من الدقيق(أكثر أو أقل قليلًا)2 كوب من الحليب الفاتر3 ملاعق صغيرة خميرة2 ملاعق صغيرة سكر1 ملعقة طعام ملح2 و1/2 ملاعق طعام زيت زيتونطريقة عمل الخُبز العربي (الكماج)‏1- لنبدأ بتنشيط الخميرة بوضعها مع الحليب والسكر، ونتركها عشر دقائق.2- في وعاء عميق، نخلط الطحين والملح. نضيف الزيت.3- نفرك الطحين بين أصابعنا، حتى يتشرب كامل كمية الزيت.4- نعمل حفرة في وسط الطحين ونضيف خليط الخميرة والحليب والسكر بالتدريج، ونخلط بيدنا الأخرى.5- نعجن حتى تصبح العجينة ملساء (٧ دقائق تقريبًا).6- نضع العجين في وعاء مدهون بالزيت ونغطيه بالنايلون، ونتركه في مكان دافئ ليتضاعف حجمه (من ساعة إلى ساعة ونصف).7- لا داعي للعجن بعد التخمير، لنحافظ على الهواء في داخل العجين، ثم نقطّع العجين ثمانية أقسام متساوية.8- نكوّرهم ونغطيها بقطعة قماش نظيفة لعشرين دقيقة.9- نرقّ كل كرة لتصبح دائرية بسماكة ٣سم . نغطيها بقماش نظيف مرة أخرى ونتركها ١٠ دقائق.10- في فرن مسخّن سابقًا لأعلى درجة ممكنة، اخبزي أرغفة الخبز على صينية ساخنة في أخفض رفٍّ في الفرن.11- اخبزي لمدة 3-4 دقائق حتى ينتفخ الرغيف، اقلبيه على الوجه الآخر واخبزيه لمدة دقيقة أو دقيقتين إضافيتين.12- نخرج الخبز المنفوخ الطازج من الفرن ونغطيه بقطعة قماش نطيفة حتى يبرد دون أن يصبح يابسًا.